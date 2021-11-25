نص أنشودة آمون قبل غنائها أمام العالم فى حفل طريق الكباش.. إنفوجراف

تتجه أنظار العالم لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، لمشاهدة الاحتفالات التى كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام خلال "عيد الأوبت" فى قلب طريق الكباش، وذلك على الهواء مباشرة وبأيادى أحفاد الفراعنة.

ويقدم "اليوم السابع" نص أنشودة آمون التي كانت يتم غنائها خلال الاحتفالات بافتتاح طريق الكباش اليوم الخميس، أمام العالم أجمع، والتى نقشت على جدران المعابد كما يلي من خلال الانفوجراف التالى: