نص أنشودة آمون قبل غنائها أمام العالم فى حفل طريق الكباش.. إنفوجراف

تتجه أنظار العالم لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، لمشاهدة الاحتفالات التى كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام خلال "عيد الأوبت" فى قلب طريق الكباش، وذلك على الهواء مباشرة وبأيادى أحفاد الفراعنة.
ويقدم "اليوم السابع" نص أنشودة آمون التي كانت يتم غنائها خلال الاحتفالات بافتتاح طريق الكباش اليوم الخميس، أمام العالم أجمع، والتى نقشت على جدران المعابد كما يلي من خلال الانفوجراف التالى:
عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة
إنك تبدو جميلا يا آمون رع والكل يمجدك
لأن البلاد كلها في عيد ابنك البكر أول من أنجبت
يجدف ويبحر بك قدما إلى حيث يوجد أوبت
فياليتك تمنحك الخلود في موقعك ملكا للأرضين وأن يكون هو ويبقى للأبد في سلام
ويا ليتك تنعم علي بحياة استقرار وسيادة تقره حاكم مصر
ويا ليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد
فهو ابنك الحبيب الذي أجلسته على العرش
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