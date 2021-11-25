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نص "أنشودة آمون" قبل غنائها أمام العالم فى حفل طريق الكباش بالأقصر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:53 ص
نص "أنشودة آمون" قبل غنائها أمام العالم فى حفل طريق الكباش بالأقصر طريق الكباش بالأقصر
الأقصر – محمد أسعد - أحمد مرعى

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تتجه أنظار العالم خلال الأيام المقبلة لمحافظة الأقصر، مساء يوم الخميس، لمشاهدة الاحتفالات التى كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام خلال "عيد الأوبت" فى قلب طريق الكباش، وذلك على الهواء مباشرة وبأيادى أحفاد الفراعنة.

ويقدم "اليوم السابع" نص أنشودة آمون التي كانت يتم غنائها خلال الاحتفالات بافتتاح طريق الكباش اليوم الخميس، أمام العالم أجمع، والتى نقشت على جدران المعابد كما يلي:

عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة

إنك تبدو جميلا يا آمون رع والكل يمجدك

لأن البلاد كلها في عيد ابنك البكر أول من أنجبت

يجدف ويبحر بك قدما إلى حيث يوجد أوبت

فياليتك تمنحك الخلود في موقعك ملكا للأرضين وأن يكون هو ويبقى للأبد في سلام

 ويا ليتك تنعم علي بحياة استقرار وسيادة تقره حاكم مصر

 ويا ليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد

فهو ابنك الحبيب الذي أجلسته على العرش

 

من جانبه، فند الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، قصة "عيد الأوبت" أحد أقدم أعياد المصريين القدماء، والذي سيتم إحيائه من جديد خلال حفل إفتتاح طريق الكباش، موضحاً أن المعلومات الموجودة على جدران المعابد تشير إلى أن الاحتفال كان يقام سنويا أثناء موسم الحصاد بداية من عصر الدولة الحديثة خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وكذلك يعد عيد "الأبت" من أهم أعياد التقويم فى مصر القديمة، ويرمز إلى "تجديد شباب ملوك الفراعنة من وحى الطبيعة"، ووفق الموقع الرسمى لوزارة الآثار المصرية، فإن المصريين القدماء لاحظوا أثر الطبيعة المتجددة التى أحاطت بهم، مثل الشمس، وفيضان النيل سنوياً.

وأكد مدير معابد الكرنك، أن الأوبت باللغة الهيروغليفية هي ترجمة لـ"حب نفر أن أوبت" وتعني الأوبت الجميل، والذي كان يمثل اللقاء السنوي بين المعبود آمون رع إله الشمس وزوجته موت، خلال فترة الزواج المقدس، ويتم نقل تمثال آمون رع من قدس الأقداس في معبد الكرنك ووضعه في الزورق المقدس الذي تكون في مقدمته ومؤخرته رأس كبش، تُحمل الزوارق المقدسة الخاصة بآمون وزوجته وابنه خونسو على أكتاف الكهنة المرتدين الملابس الجلد حالقي رؤوسهم.

وتبدأ الرحلة بالزوارق المقدسة وسط مجموعة من العازفين والموسيقيين ونافخي الأبواق ومجموعة من الجنود على العربات الحربية متجهين إلى معبد الأقصر على ترانيم تمجد آمون رع، ويتم ذبح القرابين على المشاركين.

 


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