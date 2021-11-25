نشاط فى ميناء الإسكندرية بعد استقرار الحالة الجوية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت الهيئة العامة لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية بعد عودة إستقرار الأحوال الجوية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 344731 طن.

وبلغت أعداد الحاويات المتداولة الصادر منها و الوارد 1645حاوية مكافئة ، كما بلغ عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 42سفينة ، بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ لمينائى الإسكندرية و الدخيلة 34 سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.



و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.





