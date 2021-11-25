اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نشاط فى ميناء الإسكندرية بعد استقرار الحالة الجوية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:15 م
نشاط فى ميناء الإسكندرية بعد استقرار الحالة الجوية ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الهيئة العامة لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية بعد عودة إستقرار الأحوال الجوية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 344731 طن.

وبلغت أعداد الحاويات المتداولة الصادر منها و الوارد 1645حاوية مكافئة ، كما بلغ عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 42سفينة ، بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ لمينائى الإسكندرية و الدخيلة 34 سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.


 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ميناء الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة