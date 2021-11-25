ندوة تثقيفية بمجلس مدينة مطروح عن مناهضة العنف ضد المرأة

مطروح - حسن مشالي

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله رئيس المجلس، اليوم الخميس، ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور ميرفت شرف مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وممثلين عن الأوقاف، ومحو الأمية، والتضامن الاجتماعي، بمشاركة السيدات العاملات بمجلس المدينة.

ونقل رئيس المدينة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للسيدات العاملات بمجلس المدينة، ولجميع المشاركين في إحياء اليوم العالمي "لمناهضة العنف ضد المرأة " في 25 نوفمبر 1981 كيوم عالمي لمحاربة العنف ضد المرأة.

وأكد "جاب الله" خلال الندوة، علي الدور الهام للمرأة، باعتبارها نصف المجتمع، وأن ذلك يأتي ضمن ندوات حملة التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، وكيفية التعامل مع حالات العنف، بهدف رفع الوعي، وخلق رأى عام لمناهضة كافة أشكال العنف الموجه، خاصة بعد وصول المرأة إلي أعلي المناصب القيادية الرفيعة في الدولة، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، والتي تعتبرها أن المرأة من ضمن الركائز الأساسية فى التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة، من خلال تمكين المرأة، باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.

وقالت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن هناك حرص على أحياء ذكري مناهضة العنف ضد المرأة، بتنفيذ أنشطة وفعاليات مدار 16 يوما، لمناهضة العنف ضد المرأة، بمدن المحافظة الـ 8 بداية من مركز مدينة مرسي مطروح، ووجهت الشكر لرئيس المدينة، على تقديم الدعم لوحدة تكافؤ الفرص بالمركز وللندوات في كافة المناسبات، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم ندوة اليوم العالمي لمناهضة المرأة، هو زيادة الوعي بهذه القضية، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أن دار الإفتاء المصرية، قد أصدرت عدة فتاوى تؤكد على كثير من الحقوق الواجبة للمرأة، والفتاوى التي تواجه كافة أشكال العنف ضدها.

وأكد الشيخ أنور بسيوني ممثل مديرية أوقاف مطروح، خلال الندوة، أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها المادية والمعنوية، منذ بداية الرسالة المحمدية، وقضى على كافة أشكال التمييز والعنف، وأنه يتم تكريمها لما تقدمه للمجتمع في كافة المجالات، إلى جانب دورها الأسري، فلابد من وضع المرأة فى مكانها الحضاري الصحيح.