اليوم السابع
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مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي بالعراق للمنسوجات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:13 م
مُشاركة مصرية في معرض البصرة الدولي بالعراق للمنسوجات مشاركة مصرية فى معرض البصرة
كتب: أحمد جمعة

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شهد معرض البصرة الدولي المنعقد خلال الفترة من 10 -27 نوفمبر الجارى مشاركة مجموعة من الشركات المصرية في مجالات المنسوجات والملابس، والمنتجات التراثية المصرية، علاوة على مشاركة مجموعة من الدول الأخرى.

 

وقد أجرى الدكتور أحمد بهاء الدين قنصل جمهورية مصر العربية في البصرة عدة لقاءات مع العارضين المصريين، مؤكداً على استعداد القنصلية على تذليل أي عقبات تتعلق بمشاركتهم بما يعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر والعراق الشقيق.

 

وأضاف أن المشاركة المصرية في المعرض تأتى في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي يعقدها العراق.

 

 

 


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