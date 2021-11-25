ميريانا إيجر رئيسا للجنة الدولية للصليب الأحمر خلفا لبيتر ماورير

كتبت : هند المغربي

تتولى السويسرية ميريانا سولجاريك إيجر رئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وذلك خلفا لبيتر ماورير، الذي قرر التنحي عن منصبه، في سبتمبر الماضي، بعد بلوغه 10 سنوات في الخدمة. وفقا لإعلان الهيئة الرئاسية للجنة الدولية للصليب الأحمر،

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن "إيجر" تشغل حاليا منصب الأمين المساعد ومدير المكتب الإقليمي لأوروبا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستبدأ ولايتها كرئيسة للجنة الدولية في أكتوبر من العام المقبل، كما عملت سابقا رئيسة لقسم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية السويسرية ومثلتها في عدة مهام أخرى في (برن والقاهرة ونيويورك وفي مكتب الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، كما درست في جامعتي بازل وجنيف وتحمل درجة الماجستير في الفلسفة والاقتصاد والقانون الدولي.