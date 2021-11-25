موجز الاقتصاد.. تفاصيل موافقة وزراء منتدى غاز شرق المتوسط بالإجماع على تعيين مصرى أمينا عاما

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 25-11-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، أبرزها تفاصيل موافقة وزراء منتدى غاز شرق المتوسط بالإجماع على تعيين مصرى أمينا عاما ، 2.20 % ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية سبتمبر الماضى..

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليونانى لبحث توسيع نطاق التعاون

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليونانى كوستاس سكريكاس وزير البيئة والطاقة بحثا خلالها سبل توسيع نطاق التعاون في مجال البترول والغاز لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، حيث أكد الوزيران أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف وذلك علي هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة.





تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين الاجتماعى لفئة العمالة غير المنتظمة

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي علي أن الحد الأدني لأجر الإشتراك بمنظومة التأمين الإجتماعي يبلغ 1200جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلي 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالايجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.





تفاصيل موافقة وزراء منتدى غاز شرق المتوسط بالإجماع على تعيين مصرى أمينا عاما

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، بصفته الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري للمنتدى، وحضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي والمصري والفرنسي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني على رأس وفود الدول الأعضاء للمنتدى .

وزارة التعاون الدولى تبحث دور شركاء التنمية بمشروعات المنطقة الاقتصادية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ناقشا أوجه التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ودور شركاء التنمية في تمويل المشروعات المرتبطة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025 لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

وزيرة الطاقة القبرصية: وجود مصر رئيسا مناوبا يوفر دعماً لتحقيق أهداف منتدى الغاز

أعربت وزيرة الطاقة القبرصية عن تفاؤلها باختيار قبرص رئيساً للمنتدى خلال العام المقبل ووجود مصر رئيسا مناوبا مما يوفر دعماً جيداً وفرصة لتحديد الأولويات لتحقيق أهداف المنتدى ودعم السياسات الخاصة به وعلى رأسها تحقيق أفضل استغلال لموارد الغاز والعمل على تنميتها وجمع والتقاط وتخزين الكربون، حيث يعد الغاز مهماً جداً فى تحقيق الانتقال الكفء للطاقة ، كما أعربت عن تقديرها لمصر ولأعضاء المنتدى وثقتها فى تحقيق نتائج رائعة من خلال التعاون المثمر للجميع.

2.20 % ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية سبتمبر الماضى

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم الخميسالبيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2021.

التخطيط: التعداد الاقتصادى يشمل 3.7 مليون منشأة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أولى ورش عمل المقرر عقدها لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المالية: تحديث أنماط العمل الحكومى وتهيئة بيئة ملائمة للارتقاء بمستوى الأداء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من تطوير 80% من المديريات المالية؛ بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية «مصر 2030»، حيث يتم تحديث البنية التحتية، على نحو يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

اتحاد الغرف التجارية: الكوميسا تدعم الاقتصاد القومى وتزيد العلاقات الخارجية

أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا خطوة جديدة نحو الريادة المصرية، ودعم الاقتصاد القومي وزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الإقليمية.

552 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين خلال 7 أشهر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين، مشيرةً إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في مصر والبحرين في تعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمة كافة ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.

جهاز "أسيوط الجديدة" يُزيل التعديات على مساحة 32 فدانا بمنطقة جنوب غرب المدينة

قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمعاونة شرطة التعمير وقوات الأمن ومركز شرطة الفتح وإدارات الأمن والتنمية والحركة بالجهاز، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات الواقعة على مساحة 32 فدانا داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة، بمنطقة جنوب غرب المدينة، وشملت الإزالة أعمال الزراعات والأشجار والمبانى وآبار المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ منطقتى الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والعلمين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، واللذين تنفذهما شركة "cscec" الصينية.