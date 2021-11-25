من مطبخك.. أعشاب وتوابل تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت مروة هريدى

يمكن للتغييرات في نظامك الغذائي أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات ضغط الدم والكوليسترول، وتحتوي بعض الأعشاب والتوابل على فيتامينات ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب الطبيعية للمساعدة في تعزيز صحة قلبك، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

من جانبها، كشفت الأبحاث من جامعة ولاية بنسلفانيا أن إضافة 6.5 جرام من الأعشاب والتوابل إلى طعامك كل يوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب.

في الدراسة، لم يغير المشاركون أي جانب آخر من نظامهم الغذائي، لكنهم أضافوا المزيد من الأعشاب والبهارات على مدى أربعة أسابيع، ووجدوا أن قراءات ضغط الدم انخفضت في نهاية الدراسة، مما يشير إلى أن الأعشاب والتوابل كان لها تأثير إيجابي على ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم، فإن تناول المزيد من الأعشاب والتوابل قد يساعدك جيدًا، ولكن عليك أيضًا بجانب ذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، والحد من استهلاك الملح.

ما هي أفضل البهارات لصحة القلب؟

الزنجبيل



قم بتقطيعه وإضافته إلى البطاطس المقلية أو استمتع به مع الشاي، فالزنجبيل يُعزز صحة القلب، حيث ثبت أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، والذي بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزنجبيل، غني بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

الكركم



يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، وهو مفيد لتعزيز الصحة، حيث إن الكركمين مادة فعالة مضادة للالتهابات وللأكسدة، وقد لاحظت العديد من الدراسات الآثار الإيجابية للكركم على صحة القلب.

يحسن الكركمين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، مما يساعد على الدورة الدموية الصحية.

الفلفل الحار



تم ربط هذه التوابل الحارة بانخفاض خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وقد وجدت دراسة إيطالية أجريت على أكثر من 20 ألف شخص، أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل منتظم قد انخفض لديهم خطر الإصابة بهذه الأمراض المميتة إلى النصف، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى مركب طبيعي موجود في الفلفل يسمى الكابسيسين.

الأعشاب الطازجة



مثل الريحان والكزبرة وأوراق الكارى والنعناع، والتى تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية، مثل فيتامين سى وهو عنصر غذائي أساسي آخر لصحة القلب.

القرفة



تعتبر القرفة من التوابل الحلوة التي يمكن أن تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق المساعدة فى تخفيض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم المرتفع، ويمكن إضافتها إلى القهوة في الصباح لتحقيق أقصى فائدة.



التوابل التى تقلل من مخاطر امراض القلب



الزنجبيل