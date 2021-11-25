اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

منتدى تعزيز السلم بأبوظبى يعلن عن عقد ملتقاه السنوى الثامن بعنوان "المواطنة الشاملة"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:02 م
منتدى تعزيز السلم بأبوظبى يعلن عن عقد ملتقاه السنوى الثامن بعنوان "المواطنة الشاملة" منتدى تعزيز السلم
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن منتدى تعزيز السلم، اليوم الخميس، عن عقد ملتقاه الدولى الثامن، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ وبرئاسة  الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم.
 
ويستعد المنتدى لعقد مؤتمره الثامن فى أبوظبي بعد الاحتفالات بالذكرى الخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية بداية من الخامس وحتى السابع من ديسمبر القادم، وقد اختار المنتدى لمؤتمره الثامن عنوان: "المواطنة الشاملة، من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك".
 
ويشارك فى أعمال هذا الملتقى إلى جانب ممثلى الحكومات، وأبرز القيادات الدينية المئات من الأكادميين ورجال الدين من مختلف الأديان، والمذاهب وبحضور العشرات من الباحثين الشباب.
 
وقد اختار المنتدى موضوع المواطنة نظراً لأهميته في ترسيخ السلام العالمي وحفظ السكينة في المجتمعات والأوطان، واستثماراً لتراكم نتائج عمل المنتدى منذ تأسيسه سنة 2014، وسعيه لأن يوفر فَضاء للعلماء لنشر رسالة السلم والتعاون على الخير والإسهام الإيجابي في تصحيح المفاهيم، باعتماد المنهجية العلمية الرَّصينة.
 
ويسعى المنتدى من خلال هذا الموضوع إلى تعميق البحث في مفهوم المواطنة الشاملة في عالم ما بعد كورونا، متناولاً بشكل خاص إمكانات وتحديات التنوع والتعددية واستثمارهما في دعم السلم المجتمعي والتحفيز على التنمية المستدامة.
 
وستتناول جلسات الملتقى محاور مختلفة، من أهمها: تحديد مفهوم "المواطنة الشاملة" من خلال نقاش سياقات نشأته ومسارات تطوره، ومدى راهنيته والحاجة إليه، والإجابة على أسئلة المقومات القيمية للمواطنة، وإفساح المجال للتأصيل الشرعي، وإبراز دور الدين الإيجابي في بناء المواطنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البشر كمواطنين على كوكب الأرض.
 
كما سيكون الملتقى هذا العام فرصة لعرض النماذج الناجحة في تحقيق مفهوم المواطنة واستعراض الإعلانات والمواثيق التي أسهمت في تكوين فهم جديد للمواطنة كإعلان مراكش (2016)، ووثيقة الأخوة الإنسانية (2019)، ووثيقة مكة المكرمة (2019)، والميثاق العالمي لحلف الفضول الجديد (2019)، وحوارات ويلتون بارك حول المواطنة الشاملة (2018-2021)
 
وبالبناء على هذه الجهود يطمح المنتدى للخروج بوثيقة جامعة تستلهم المشتركات الدينية والإنسانية والسياقات الحضارية المعاصرة من أجل عالم أفضل تسود فيه الفضائل وقيم التعايش والتضامن والوجدان المتشارك.

منتدى تعزيز السلم

الامارات

بن بيه

عبدالله بن بيه

المواطنة الشاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منتدى تعزيز السلم ينظم المؤتمر السابع حول "قيم ما بعد كورونا" 7 ديسمبر

السبت، 05 ديسمبر 2020 02:00 ص

منتدى تعزيز السلم ينظم مؤتمره السابع حول "قيم ما بعد كورونا" الإثنين المقبل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:00 ص

"منتدى تعزيز السلم" يصدر السفر الخاص بـالتسامح وإنشاء كرسى حلف الفضول الجديد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:44 ص

مفتى الإمارات يكرم رئيس جامعة القاهرة خلال منتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:56 ص

وزير الأوقاف يشارك فى جلسات منتدى "تعزيز السلم" بالإمارات

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة