مناخ رائع وشمس مشرقة.. حالة الطقس الآن فى دمياط.. بث مباشر

دمياط: معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان مناخ رائع وشمس مشرقة.. حالة الطقس الآن فى دمياط

شهدت مدن محافظة دمياط استقرار فى حالة الطقس على مدار يومين، فالشمس تبدو مشرقة جزئيا في بعض الأوقات، السماء صافية درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية تراوح في الصباح ما بين 17: 19 درجه تتزايد مع ساعات النهار قد تصل إلى 24 درجة ظهرت شبورة مائية على أغلب الطرق الرئيسية والمسطحات المائية صباحا، ولكن انكشفت مع ساعات النهار.

الأجواء المعتدلة تسمح باستئناف حركه الصيد في البحر المتوسط وكذلك في بحيرة المنزلة، كما انتظمت حركه الشحن والتفريغ بميناء دمياط.

استقبل الميناء مركب ترفع علم بنما تحميل 70 ألف طن من غاز مسال، بلغت حركه الصادر من البضائع العامة 23341 طن وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 1334 طن.