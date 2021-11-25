مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

أ.ش.أ

قُتل 8 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مدرسة بمديرية حي هدون في العاصمة مقديشو.

وقالت قيادة الشرطة الصومالية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن سيارة مفخخة كانت تستهدف مركبة دورية تابعة للأمم المتحدة، انفجرت بالقرب من مدرسة المعاصر بمديرية حي هدون، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية جسيمة للممتلكات.

وأشارت قيادة الشرطة إلى أن أجهزة الأمن طوقت مكان الحادث؛ للتحقيق في ملابسات التفجير، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات.