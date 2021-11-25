مقتل 3 جنود و11 مسلحا فى هجوم شمال بوركينا فاسو

كتب وكالات

أعلنت قيادة الجيش فى بوركينا فاسو، اليوم الخميس، مقتل 3 من جنودها و11 مسلحا يشتبه بأنهم من المتطرفين إثر تعرض إحدى وحداتها لإطلاق نار فى شمال البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت قيادة الجيش، فى بيان، إن كتيبة تعرضت لهجوم فى إقليم ياتينجا فى شمال البلاد صباح الأربعاء.

وأضافت أن قواتها قامت "بتحييد 11 إرهابيا"، وهو الوصف الذى تطلقه على المتطرفين، فيما تكبدت 3 قتلى و11 جريحا.

وأشارت إلى أنه تم استقدام تعزيزات أرضية ودعم جوى لإجلاء الجرحى وتأمين المنطقة.

وتعانى هذه الدولة المغلقة فى الساحل الإفريقى من هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" منذ عام 2015، ما أسفر عن مقتل نحو ألفى شخص وتشريد 1.4 مليون.

ويرفع الهجوم الأخير عدد القتلى فى صفوف المدنيين وقوات الأمن فى شمال بوركينا فاسو إلى 79 قتيلا على الأقل فى 11 يوما.