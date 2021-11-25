مفتى كازاخستان يدعو إلى تغيير تسمية "الجمعة السوداء" إلى "الجمعة الكريمة"

كتب محمد جمال

دعا رئيس الإدارة الروحية لمسلمى كازاخستان، المفتى الأعلى نوريزباى كازهى تاجانولى، أصحاب مراكز التسوق ورجال الأعمال في الجمهورية إلى تغيير اسم يوم التخفيضات الشهير "الجمعة السوداء" إلى "الجمعة الكريمة"، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك".

وتصادف "الجمعة السوداء" في كازاخستان هذا العام في 26 نوفمبر، حيث ستشهد مراكز التسوق الكبيرة حسومات كبيرة على بضائعها.

وقال المفتي في خطاب نشرته الخدمة الصحفية: "اليوم، تتم مناقشة إجراء يسمى"الجمعة السوداء" على نطاق واسع بين سكان البلاد والذي تم استخدامه في السنوات الأخيرة كطريقة تسويق لجذب الناس إلى التجارة الجماعية. كلمة "جمعة" في ديننا وتقاليدنا لها مفهوم مقدس وموقر لذلك أود أن أحث أصحاب مراكز التسوق في الدولة وجميع المواطنين من رواد الأعمال على استبدال كلمة "الجمعة السوداء" بعبارة "الجمعة الكريمة".

ووفقا له، فإن عبارة "الجمعة الكريمة" تبدو ذات مغزى وتتوافق مع فهم الكازاخستانيين. وقال: "بما أن يوم الجمعة هو يوم مقدس بالنسبة للجالية المسلمة، فإن تغيير تسمية "الجمعة السوداء" إلى" الجمعة الكريمة "سيكون بمثابة تكريم لشعبنا، الذي يلتزم معظمه بالتقاليد الإسلامية".

مضيفا أن العمل في إطار "الجمعة الكريمة" سيحظى بـ "استجابة ودعم جيدين" بين المواطنين.