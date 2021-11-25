مصر استوردت أبقار حية بـ30 مليون دولار أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من الأبقار ارتفاعا ملحوظا خلال فى شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية نحو 30 مليون و527 ألف دولار، بينما كانت 19 مليون و704 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 10 مليون و823 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات الأبقار والجاموس الحى جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و76 مليون دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل مليار و197 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 121 مليون و339 ألف دولار.

وشملت قائمة واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من التفاح الطازج بقيمة 18 مليون و402 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 12 مليون و803 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و599 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات العدس وبلغت قيمتها مليون و292 ألف دولار فى أغسطس الماضي، مقابل 4 ملايين و835 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين و543 ألف دولار، ثم واردات الشاى وبلغت قيمتها 2 مليون و709 ألف دولار، مقابل 22 مليون و773 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 20 مليون دولار.