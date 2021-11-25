اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:00 م
أكرم القصاص
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مصرع 11 شخصا وإصابة العشرات فى اندلاع حريق بمنجم بروسيا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:40 م
مصرع 11 شخصا وإصابة العشرات فى اندلاع حريق بمنجم بروسيا حريق منجم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة "كيميروفو" بسيبيريا مصرع 11 شخصا وإصابة العشرات وإجلاء 236 عاملا من منجم للفحم بسبب اندلاع حريق وتصاعد الدخان. 

وذكرت السلطات في بيان اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ تواصل العمل في المكان، الذي كان يتواجد فيه 285 شخصا من عمال المناجم، حيث تم إجلاء 236 منهم ولا يزال البحث متواصلا عن الآخرين. 

وأوضح البيان أن تصاعد الدخان من المنجم بدأ صباح اليوم، مشيرا إلى أن 11 فرعا من وحدات الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية يعملون الآن في موقع الحادث. 

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر في جهاز الطوارئ قوله "إن الحريق اندلع في أجهزة التهوئة في المنجم، وحدث انفجار في إحدى فتحات التهوئة، بحسب المعطيات الأولية".

 


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