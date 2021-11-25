مصادر أمنية إيطالية: وصول 296 مهاجرا إلى سواحل جزيرة "لامبيدوزا"

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول 296 مهاجرا بينهم 14 امرأة و8 قاصرين إلى سواحل جزيرة (لامبيدوزا) جنوب غرب جزيرة صقلية الإيطالية.

وقالت المصادر إن زوارق الدورية التابعة لهيئة حماية الموانئ اعترضت قاربًا بطول 15 مترًا، يحمل 296 مهاجرا من جنسيات مختلفة، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية .

وأضافت أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية على المهاجرين، تم نقلهم إلى منطقة (إيمبرياكولا)، والتي عادت بالتالي لتمتلئ مرة أخرى، بعد أن نُقل منها يوم أمس 175 شخصا، بتنسيق محافظة أغريجينتو وبالاتفاق مع وزارة الداخلية.

كانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، أشارت إلى زيادة كبيرة لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئ إيطاليا، معلنة أن شهر اكتوبر الماضي وحده شهد وصول أكثر من 6 آلاف و240 مهاجرا بزيادة بنسبة 186% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وقدرت الارتفاع في التدفقات في ذات الشهر بنسبة 85% مقارنة بعام 2020 حينما كانت القيود الناجمة عن جائحة وباء كورونا سارية المفعول.

وأفادت فرونتكس بأن الفترة بين يناير واكتوبر من عام 2021، سجلت السلطات وصول حوالي 55 ألف مهاجر غير نظامي على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط​، المؤدي إلى السواحل الإيطالية.