مصادرة مركبات التوكتوك المخالفة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حملة لضبط ومصادرة مكبرات الصوت المخالفة بمركبات "التوك توك"، بشوارع المدينة، للحد من ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء، أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأسفرت الحملة التي ترأسها، أحمد الأسناوي، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، عن ضبط والتحفظ على عدد من السماعات التى تسبب الكثير من الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، بسبب تشغيلها بصوت مرتفع جدًا مما يترتب علية ضرر للمواطنين ليلًا ونهارًا، خاصة كبار السن والمرضى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب على استمرار تلك الحملات بصفة يومية مشيرا إلى إنه لن يسمح بانتشار ظاهرة مكبرات الصوت أكثر من ذلك وبخاصة وإن المواطنين تضرروا من تلك المكبرات.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.