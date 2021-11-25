اليوم السابع
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مشاجرة بين طلاب بمدرسة بالبحيرة بسبب فتاة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:39 ص
مشاجرة بين طلاب بمدرسة بالبحيرة بسبب فتاة حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لمشاجرة داخل إحدى المدارس بالبحيرة، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من (مديرة المدرسة المشار إليها) بوجود مشاجرة داخل المدرسة، حيث تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول (طالب بالصف الثانى الثانوى)، طرف ثانى (طالبان بذات الصف)، بسبب قيام الطرف الأول بمضايقة ابنة عم الطرف الثانى "طالبة بذات المدرسة" الذى استعان عقب ذلك بصديقه للتعدى عليه.

بالإنتقال والفحص قرر الطرفان التصالح دون تحرير ثمة محاضر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 


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