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مستشفي بدر بجامعة حلوان تطلق مشروع المسح الصحى لأمراض سوء التغذية والأنيميا للأطفال

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:46 ص
مستشفي بدر بجامعة حلوان تطلق مشروع المسح الصحى لأمراض سوء التغذية والأنيميا للأطفال جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أطلقت كلية الطب بجامعة حلوان مشروع جديد  داخل أروقة مستشفي بدر الجامعي وهو مشروع المسح الصحى على أمراض سوء التغذية والأنيميا للأطفال قبل سن المدرسة المترددين على "مستشفى بدر الجامعى" والذى تقدمه الكلية تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب جامعة حلوان، و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور إيهاب لطفى، المدير العام لمستشفى بدر الجامعى، الدكتور كريم منتصر، نائب مدير مستشفى بدر الجامعى. 
 
يهدف المشروع إلى الاكتشاف المبكر وتقديم خدمة التشخيص والعلاج المجانى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (2-5) أعوام من المترددين على "مستشفى بدر الجامعى" التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان ويقام  المشروع تحت إشراف الدكتورة حنان مينا، مدرس وإستشارى طب الأطفال بكلية الطب جامعة حلوان و مدير المشروع، ومن جانبها توفر جامعة حلوان توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة فى أعمال المسح الصحى لعلاج جميع الحالات الإيجابية من سوء التغذية. 
 
ويسعي مشروع المسح الصحي الذي تقدمه مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان إلى المساعدة فى رفع الوعى الصحى فى مجال التغذية لدى الأمهات والأباء من خلال اجراء الكشف والمتابعة المستمرة للحالات المصابة بأمراض سوء التغذية، في ظل تمويل للمشروع من جانب "جامعة حلوان" في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان للمشاركة الخدمية في خدمة وتنمية المجتمع.
 
ويتم متابعة حملة مشروع المسح الصحي لسوء التغذية والأنيميا بشكل منتظم من خلال مستشفي بدر الجامعي للعمل علي ازالة أية صعوبات في ظل الالتزام الكامل بالاجراءات والتدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال إدارة "الطب الوقائى" داخل المستشفى. 

جامعة حلوان

الطب الوقائى

اخبار مصر

التعليم العالى

المسح الطبى

الانيميا

الاطفال

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