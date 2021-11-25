مركز جماليا الروسى: لا توجد اعراض جانبية بعد استخدام لقاح كورونا عبر الأنف

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أعلن ألكسندر جينسبرج مدير مركز جمالي الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ،وهو المركز المطور للقاح فيروس كورونا، أنه لم يتم تسجيل أي آثار جانبية بعد استخدام لقاح فيروس كورونا الذي يتم أخذه عن طريف الأنف.

وقال جينسبرج -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية- "حتى الآن ، لم نرصد أي آثار جانبية بعد استخدام لقاح الأنف. ولا يزال يتم التحقق بعد من فعاليته".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا اللقاح قد يكون ضارا لمن يعانون من الحساسية ، أوضح جينسبرج أنه: "مثل أي دواء آخر -يحدث فقط في مرحلة التفاقم-، ودون ذلك يمكنك استخدامه - ولا توجد موانع."

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، حصل مركز جماليا على تصريح من وزارة الصحة الروسية للمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية للقاح فيروس كورونا الذي يؤخذ عن طريق الأنف.