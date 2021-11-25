مديرية التضامن بمطروح تنظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

مطروح - حسن مشالي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، اليوم الخميس، ندوه تحت عنوان " مناهضة العنف ضد المرأة" بمركز إعلام مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، في إطار احتفالات محافظة مطروح باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في يوم 25 من نوفمبر كل عام.

شارك في الدوة الموسعة، فتحي الجمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزاره أوقاف مطروح، وأم العز بريك مدير مركز الإعلام، والدكتورة تهاني فرج السعيد أستاذ الصحة النفسية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والنسائية وممثلي وحدة التضامن الاجتماعي وطالبات جامعة مطروح.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، فى كلمتها على اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة، والحفاظ على حقوقها ودورها ومكانتها وحمايتها من أية مظاهر أو دعوة للعنف ضدها، وإعطائها مكانتها التي تستحقها، باعتبار تمكين المرأة أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030 ، وخاصة الأهداف التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن تفعيل مشاركتها في خطط التنمية وبناء الوطن، يدا بيد إلى جانب الرجل.

كما تقدمت بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دعمه المستمر للمرأة ودورها فى مطروح، مع تولى العديد منهن للقيادة فى عدة مجالات، إيماناً بدورهن الهام، واهتمامه الدائم بدعم المرأة البدوية، وتدعيم دورها ومكانتها، من خلال عدة مبادرات، من اجل الحفاظ على حقوقها، وتوفير مزيد من فرص العيش الكريمة لها، وتوثيق شهادات الميلاد والزواج حفاظا على حقوقهن، مع توفير مزيد من مصادر الدخل لها ولأسرتها، كالمشروعات الصغيرة، والتدريب والتأهيل وفتح منافذ تسويقية لهن، وغيرها من وسائل التدعيم، تماشيا مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

وتحدث مدير عام الأوقاف بمطروح، عن تكريم الله تعالى للمرأة ورفع قدرها ومنزلتها، وأعطاها حقوقها على أكمل وأحكم وجه، ونبذ العنف ضدها، مشيرا إلى أن الإسلام خص المرأة بمكانة اجتماعية رفيعة، وأعطاها أهمية كبيرة، لما تتحمله من مشقة في حمل أبنائها وتربيتهم واستدل بحديث الرسول الكريم " استوصوا بالنساء خيرا ".

منا افتتح على هامش الندوة، معرض لمنتجات الأندية النسائية للحرف اليدوية والتراثية، تحت إشراف مديرية الاجتماعي بالمحافظة، وعرض فيلم تسجيلي لنبذ العنف ضد المرأة.

على جانب آخر، تنظم وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة مطروح، حملة مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة مطروح، لمدة أسبوعين، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تتضمن عقد عدد من الدورات، في جميع مراكز مدن المحافظة، تحت رعاية اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضحت ميرفت شرف مدير وحدة تكافؤ الفرص بمطروح، أن الحملة تبدأ يوم ٢٥ نوفمبر بمركز ومدينة مرسى مطروح، وتستهدف المبادرة الحفاظ على حقوق المرأة، والتعريف والتوعية بها، واعتماد نهج يمنع انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع إتاحة مزيد من الخدمات والعدالة الاجتماعية، وغيرها، خاصة في ظل تحمل المرأة لكثير من الواجبات والمسؤوليات، خاصة الوظيفية مع أعباء المعيشة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص، بأنه بالتنسيق مع مراكز المدن الـ 8 بالمحافظة، سيتم تفعيل سلسلة من الندوات التوعوية، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعرف على أشكالها المختلفة، ومن بينها الحرمان من التعليم ومنع المرأة أو إكراهها على العمل بغير إدارتها، والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.