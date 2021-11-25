اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: 3 أجهزة أشعة مقطعية جديدة للمستشفيات بالمدن

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:11 ص
محافظ كفر الشيخ: 3 أجهزة أشعة مقطعية جديدة للمستشفيات بالمدن تركيب جهاز اشعة مقطعة بمستشفى سيدي سالم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن مستشفيات المحافظة تشهد طفرة كبيرة فتم توفير العديد من الأجهزة خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيراً أن الدولة حريصة على دعم المستشفيات بتلك الأجهزة، لتقديم خدمات طبية لأهالينا بالمحافظة، مؤكداً أن عدد أجهزة الأشعة المقطعية التي توفرت للمستشفيات العامة والمركزية 10 أجهزة منهم جهازين بمستشفى كفر الشيخ وجهاز بمستشفى سيدى سالم، وجهاز بمستشفى برج البرلس، وجهاز بمستشفى الحميات، وتم دعم المستشفيات ببقية الأجهزة، مشيراً إلى أنه تم دعم المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والحضانات، لخدمة أهالينا بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،إنه تم تركيب جهاز أشعة مقطعة بمستشفى سيدي سالم المركزي، ووصل لمستشفى الحميات ومستشفى البرلس جهازي أشعة مقطعية، مؤكدة أن مستشفيات المحافظة تشهد طفرة كبيرة في توفير الاجهزة المتعددة وأهمها الأجهزة المقطعية لخدمة أهالي المحافظة.

تركيب جخهاز اشعة مقطعة بمستشفى سيدي سالم
تركيب جخهاز اشعة مقطعة بمستشفى سيدي سالم

 

تكيب 10 اجهزة مقطعية بمستشفيات كفر الشيخ
تكيب 10 اجهزة مقطعية بمستشفيات كفر الشيخ

 

جانب من تركيب اجهزة مقطعية
جانب من تركيب اجهزة مقطعية

 


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