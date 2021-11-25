محافظ الفيوم يوجه بحصر أسماء القرى الغير لائقة لتغييرها خلال أسبوع

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بسرعة حصر الأسماء غير اللائقة وغير المناسبة للقرى والعزب والنجوع بمختلف مراكز المحافظة، فضلاً عن حصر الأسماء غير اللائقة وغير المناسبة للمناطق والشوارع والميادين بأحياء مدينة الفيوم ـ خلال أسبوع ـ للعمل على تغييرها إلى أسماء لائقة ومناسبة، من خلال لجنة المسميات بالديوان العام لمحافظة الفيوم، تنفيذاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم (231) لسنة 2021 بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، واللواء أشرف عبدالسميع مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بالفيوم، ورؤساء القطاعات والهيئات وشركات المرافق.