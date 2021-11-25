محافظ الفيوم يلزم سائقى سيارات الأجرة بتركيب جهاز تتبع لمراقبة إلتزامهم بخطوط السير

الفيوم رباب الجالي

وافق أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم،على زيادة عدد سيارات الأجرة ببعض خطوط السير، تبعاً للاحتياجات الفعلية والكثافات السكانية على أرض الواقع، لحل مشكلة تكدس الركاب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مع الالتزام بتعريفة الأجرة المقررة، موجهاً بإلزام أصحاب سيارات الأجرة الجديدة بتركيب جهاز تتبع ومراقبة سيارات الأجرة GPS لعدم مخالفة خطوط السير، مع دفع الاشتراك السنوي الخاص بتلك الخدمة، ومراعاة القواعد الثابتة لاختيار سيارات الأجرة الجديدة، مع التنسيق بين إدارتي المرور، والمواقف، لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الخطوط، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال السيارات المخالفة.

كما وجه محافظ الفيوم،فى بيان له اليوم،بمراجعة خط سير سيارات الأجرة الفيوم / جردو، وخط الفيوم / طبهار بمركز إطسا مرة أخرى، للعمل على توفير وسائل النقل التي تكفي المواطنين، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مسئولي المرور والمرافق بالفيوم لضبط منظومة سير المركبات بين الفيوم / الجيزة، والفيوم/ القاهرة، مع استرجاع السيارات المخالفة لخطوط السير إلى خطوطها الرئيسية، مضيفاً أنه تم رصد احتياجات المحافظة بعدد من خطوط السير الداخلية والخارجية، لتوفير عدد من الأتوبيسات لتغطية تلك الخطوط، مشيراً إلى أنه تمت الموافقه على ذلك من قبل وزارة النقل، كما يجري التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال لتشغيل عدد من سيارات الأجرة لربط مركزي أبشواي ويوسف الصديق بمحافظتي القاهرة والجيزة.

كما تمت الموافقة على حصر أصول مجمعات المواقف بمدينة الفيوم ومراكز المحافظة للإستفادة القصوى منها، وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل، ودراسة إنشاء مجمع مواقف حضاري للقضاء على أزمة المواصلات بدائري مدينة الفيوم.