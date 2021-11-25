محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح بيت ثقافة تمى الأمديد بـ25 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، استعدادا لافتتاح بيت ثقافة تمي الأمديد، وكان فى استقبالها الدكتور أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا، وعدد من المسئولين.



وأكدت وزيرة الثقافة، أنه جرى تنفيذ وإنشاء بيت ثقافة تمي الأمديد بتكلفة 25 مليون جنيه، وقد واجهت عملية الإنشاء صعوبات كبيرة، وجرى التغلب عليها بمساعدة أعضاء مجلس النواب، واليوم هو احتفال بإنجاز افتتاح البيت ليكون منارة للثقافة لأهالي تمي الأمديد، والوصول إلى كل المواطنين لاستخراح المواهب.



فيما اصطحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الوزيرة فى جولة بمتحف إعلام الدقهلية الملحق بديوان عام المحافظة، وشاهدت كل أبناء المحافظ من الفنانين والأدباء والمفكرين، وأبدت سعادتها بمعرفة هذا الكم من أبناء المحافظة.