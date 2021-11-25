محافظ البحيرة يستقبل مجلس إدارة نادى العاب دمنهور الجديد ويقدم التهنئة لهم

البحيرة - ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور الجديد برئاسة وليد بديوي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدم لهم اللواء المحافظ التهنئة لحصولهم على ثقة الجمعية العمومية للنادى متمنيا لهم التوفيق والنجاح والارتقاء بكافة الخدمات، وان يكونوا عند حسن ظن الجمعية العمومية،جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر – السكرتير العام المساعد والدكتور ابراهيم خضر – وكيل وزارة الشباب والرياضة



وأكد المحافظ، فى بيان له،إن البحيرة محافظة عريقة وشعبها عاشق للرياضة وخاصة كرة القدم، باعتبارها اللعبة الشعبية الاولى، مضيفا : نقف خلف الرياضة وفريق نادى العاب دمنهور وتقديم الدعم والمساندة من اجل تحقيق امال شعب البحيرة، وعودته للدورى الممتاز،مشيرا الى اهمية قطاع الشباب والإهتمام بالنشء والشباب وتنمية السلوكيات ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



ومن جانبة اشاد رئيس مجلس ادارة النادى بجهود اللواء المحافظ، وأعمال التنمية والتطوير التى تقوم بها المحافظة فى مختلف القطاعات والمجالات وخاصة فى دعم الرياضة، مؤكدا على وجود رؤية لدى المجلس الجديد من اجل تنمية النادى وتعظيم موارده والعمل على تقديم افضل الخدمات لاعضائه، والسعى بكل قوة لدعم الفريق لتحقيق الاستقرار ونتائج ايجابية.



كما تم خلال اللقاء استعراض أهم احتياجات النادي وكيفية تلبية تلك الاحتياجات وخطة النادي الجاري العمل على تنفيذها ،وعدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية التي يقدمها النادي، بما يلبي احتياجات المواطنين واعضاء النادى .







جانب من استقبال مجلس إدارة نادي العاب دمنهور الجديد



جانب من الإستقبال



محافظ البحيرة خلال استقبال مجلس إدارة نادي العاب دمنهور الجديد



محافظ البحيرة ومجلس إدارة نادي العاب دمنهور الجديد



محافظ البحيرة يستقبل مجلس إدارة نادي العاب دمنهور الجديد



محافظ البحيرة يستقبل مجلس إدارة نادي العاب دمنهور



