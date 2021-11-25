محافظة القاهرة تنظم زيارات لطلبة المدارس بمتحف الحضارة والأماكن السياحية

كتب سيد الخلفاوى

نظمت محافظة القاهرة رحلة لـ 150 من طلبة المدارس الابتدائية ل متحف الحضارة بالفسطاط بمناسبة اليوم العالمى للطفولة، من خلال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لكافة الأنشطة التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات الأطفال وزرع روح الانتماء لديهم باعتبارهم المستقبل ولتحقيق النهوض بالمجتمع خاصة وأن هذه المرحلة العمرية تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر للنهوض بالوطن .

كما تم تنظيم زيارة طلاب مدرسة دار العلم الخاصة ومدرسة الفسطاط الثانوية العسكرية بنين ومدرسة الملك الصالح الثانوية بنين، إدارة مصر القديمة التعليمية، إلى موقع تبة الشجرة، ذلك المتحف الذي يروي للأجيال بطولات الجيش المصري والحرب والشهادة.

ويعتبر موقع تبة الشجرة - أحد قلاع خط بارليف المنيع، واحدا من أهم المزارات التاريخية والتي تسرد بطولات عسكرية علي أرض محافظة الإسماعيلية، والذي ضحي بأرواحهم الأبطال لتحرير تلك النقطة الحصينة.

ويرجع سبب تسمية الموقع بهذا الاسم، أنه أثناء تصوير الطيران المصرى للموقع، تبين أنه على شكل جذوع الشجر، أما إسرائيل فكانت تطلق عليه «رأس الأفعى المدمرة»، علامة على الارتكاز مثل الأفعى للسيطرة على كل ما حولها.

كما كانت تنتشر على اليمين واليسار، مجموعة من الدبابات والسيارات، التى تم تدميرها أثناء اقتحام القوات المصرية للموقع، وكان اختيار إسرائيل لذلك الموقع تحديداً، لأنه يرتفع عن سطح قناة السويس بواقع 74 متراً، فيمكن من خلاله رؤية خط بارليف على طول مجرى القناة، إلا أن القوات المسلحة المصرية حولت «تبة الشجرة» إلى مزار سياحى يستقبل الطلبة و للمواطنين والسائحين.