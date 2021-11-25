محافظة القاهرة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة التى وضعتها المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومسئولو شركات المياه والصرف الصحى وعدد من التنفيذين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار وجارى إنشاء 1300 بالوعة جديدة بالتعاون بين شركة الصرف الصحى وجهاز التعمير.

كما طالب محافظ القاهرة بدارسة إقامة خزانات أرضية جديدة لاستيعاب مياه الأمطار بعدد من مناطق القاهرة مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض مناطق الأوتوستراد ومدينة نصر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة زيادة معدات التعامل مع الأمطار وخاصة الشفاطات على المحاور المرورية ومنازل ومطالع الكبارى، ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق ، وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو)، والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام .