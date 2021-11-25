محافظة الجيزة تنتهى من إصلاح كسر ماسورة مياه فى العمرانية

انتهت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية من إصلاح "كسر ماسورة مياه" بشارع جمال الدين الأفغاني من شارع الهرم، وجرى شفط المياه المتراكمة بالشارع أثر كسر الماسورة، ورفع المخلفات وإعادة الشيء لأصله بالتعاون مع مرفق مياه الشرب.
وفى السياق، بدأت أجهزة المحافظة أعمال تطوير الطرق بمنطقة إمبابة القديمة وإزالة الإشغالات والأرصفة بأرض عزيز عزت تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير بمعرفة مديرية الطرق بالجيزة، وتحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن رفع كفاءة المناطق غير المخططة.
ونفذت إدارة صيانة الطرق بحى شمال الجيزة أعمال ترميم شارع الإمام الغزالى بالمنيرة الغربية، بعد انتهاء إصلاح وتوصيل الكهرباء والانتهاء من أعمال المرافق، كما تم وضع الطبقة الأسفلتيه بمنطقة الأحلام بمدينه منشأه القناطر.
وقام حى العجوزة بفرد طبقة رابطة للأسفلت بشارع القدس الشريف تمهيدا للطبقة السطحية للأسفلت، كما تم وضع الطبقة السطحية بشارع عيسى حمدى (نجيب محفوظ)، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، أيضا تم ردم بالرمل ووضع فرمة دقشوم تمهيدا للأسفلت بشارع عدن نتيجة كسر ماسورة، ورفع المخلفات بالكامل كما تم إعادة الشيء لأصله بعد أعمال حفر كهرباء بشارع 26 يوليو.
وفى السياق، بدأت أجهزة المحافظة أعمال تطوير الطرق بمنطقة إمبابة القديمة وإزالة الإشغالات والأرصفة بأرض عزيز عزت تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير بمعرفة مديرية الطرق بالجيزة، وتحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن رفع كفاءة المناطق غير المخططة.
ونفذت إدارة صيانة الطرق بحى شمال الجيزة أعمال ترميم شارع الإمام الغزالى بالمنيرة الغربية، بعد انتهاء إصلاح وتوصيل الكهرباء والانتهاء من أعمال المرافق، كما تم وضع الطبقة الأسفلتيه بمنطقة الأحلام بمدينه منشأه القناطر.
وقام حى العجوزة بفرد طبقة رابطة للأسفلت بشارع القدس الشريف تمهيدا للطبقة السطحية للأسفلت، كما تم وضع الطبقة السطحية بشارع عيسى حمدى (نجيب محفوظ)، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، أيضا تم ردم بالرمل ووضع فرمة دقشوم تمهيدا للأسفلت بشارع عدن نتيجة كسر ماسورة، ورفع المخلفات بالكامل كما تم إعادة الشيء لأصله بعد أعمال حفر كهرباء بشارع 26 يوليو.
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