لجنة من زراعة الفيوم تراقب توزيع الأسمدة على المزارعين بالقرى

الفيوم رباب الجالي

قام المهندس محمد السيد المراقب العام لاستصلاح الأراضي بالفيوم، واللجنه المشكله بمتابعة منظومة توزيع الاسمدة والوقوف على مدى توافرها للمزارعين بمخازن الجمعيات التعاونيه بالمراقبه العامه للتنميه بالفيوم، وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الذين لم يتسلموا الكارت الذكي.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات المستمره من وزير الزراعه بالتواصل مع المزارعين وحل جميع مشاكلهم وإيجاد حلول ملائمة لها.