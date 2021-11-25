كيف تساهم ترددات المحمول الجديدة فى تحسن الخدمة؟

كتبت هبة السيد

اعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.

ويقدم اليوم السابع أسئلة وأجوبتها عن ترددات المحمول الجديدة.

ماذا سيستفيد المستخدم من تخصيص ترددات جديدة للخدمة؟

يسهم تشغيل الترددات الجديدة فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية

كيف يمكن للشركات تعظيم الاستفادة من الترددات؟

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات الحاصلة على حق استخدام الترددات الجديدة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة وتطبيق الإجراءات الفنية التى من شأنها تهيئة الشبكات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددى وإنهاء كافة الاختناقات التى قد تؤثر على جودة الخدمات بشكل سريع، ليلحظ المستخدمين بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل وتزامنا مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة انشاء ابراج المحمول والتي اثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الابراج المنشأة.

ما هى نوعية الترددات الجديدة؟

قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى الربع الأخير من العام الماضى بعمليات طرح الترددات الجديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصرى (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها دوليًا.

من هى الشركات الحاصلة على الترددات الجديدة؟

حصلت شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز.

ما هى قيمة الترددات المطروحه؟

تقدر قيمة تخصيص الترددات لمدة 10 سنوات بــ 1.170 مليار دولار.

هل ستساهم فى تحسين جودة الخدمة؟

يساهم إتاحة ترددات جديدة للمحمول فى تحسين جودة الخدمة لاسيما فى عمليات نقل البيانات، ويتوقع حدوث نقلة نوعية فى الخدمة فى الربع الأول من 2020 حيث سيتم تخصيص باقى الترددات للشركات فى يناير المقبل.