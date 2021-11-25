كشف ملابسات سرقة مليون جنيه من شقة سيدة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات سرقة مبلغ مالى تجاوز مليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية بالجيزة، والقبض على مرتكب الواقعة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها .. وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مبلغ مالى أكثر من مليون جنيه من داخل مسكنها ، وقررت أنها كانت خارج البلاد رفقة زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبالمعاينة تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حداد – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ، وأصل إقامته بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه، كما أرشد عن بعض المقتنيات "ساعات - نظارات - إكسسوارات ذهبية اللون"، وأقر بسرقتها من شقق سكنية أخرى "جارى الإرشاد عنها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.