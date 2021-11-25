اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قيادة الجيش اللبنانى: نسعى للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل عناصرنا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:01 ص
قيادة الجيش اللبنانى: نسعى للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل عناصرنا العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبنانى
بيروت أ ش أ

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أكدت قيادة الجيش اللبناني، سعيها للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل عناصرها لتجاوز هذه الفترة الصعبة التى يمر بها لبنان.

 

وأضافت قيادة الجيش، فى بيان ، أنها ونظراً للأزمة الاقتصادية والمعيشية التى تمر بها البلاد تقوم منذ مدة بتأمين مواد غذائية من السوق المحلى بأسعار مقبولة وتناسب رواتب العسكريين، وتوفيرها لمن يرغب منهم، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية التى تصل من قبل الدول الصديقة والشقيقة وتوزع على العسكريين مجانا.

 

ونفت قيادة الجيش اللبنانى ما ورد فى إحدى الصحف المحلية من مزاعم حول اقتطاع مبلغ مئة وعشرين ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل "صندوق مواد غذائية" توزع عليهم شهريا.

 

وجددت قيادة الجيش دعوتها لوسائل الإعلام الالتزام ببياناتها الرسمية.

 

 


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