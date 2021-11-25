قوات الاحتلال الإسرائيلي تصادق على مخطط استيطاني شمال مدينة القدس

كتب: أحمد جمعة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون،انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساتهم وممتلكاتهم.

وفي السياق، صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط استيطاني شمال القدس، وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 عمال أحدهم برصاصة "مطاطية" واثنين آخرين بالاختناق، بعد أن استهدفت المركبة التي كانوا يستقلونها أثناء مرورهم قرب مخيم الجلزون.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى 9 مواطنين من محافظات القدس ورام الله وطولكرم، كما هاجم المستوطنون المواطنين في عدة محافظات.

وصادقت بلدية الاحتلال في القدس، على مخطط لبناء حي استيطاني جديد ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا)، شمال القدس المحتلة، ويشمل المخطط الاستيطاني بناء نحو 11ألف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية تقام على 1،243 دونما شمالي مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى مرافق تجارية وسياحية أخرى، ويضع أوامر هدم وإزالة على نحو 30 بناية سكنية فلسطينية شرق قرية قلنديا تقع ما بين المنطقة الصناعية ومدرج المطار، معظمها أقيمت قبل 1967 وتحمل رخص بناء أردنية.

فيما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 عمال من شمال غرب مدينة القدس أحدهم برصاصة مطاطية واثنين آخرين بالاختناق، بعد ان استهدفت قوات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها أثناء مرورهم قرب مخيم الجلزون.