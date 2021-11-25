اليوم السابع
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قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها فى القدس الشرقية "قريبا"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:42 م
قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها فى القدس الشرقية "قريبا" انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
رام الله /أ ش أ/

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قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستعيد "قريبا" فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية للتعامل مع الشؤون الفلسطينية.

 

ونسبت قناة (آي24 نيوز) إلى مسؤول إسرائيلى كبير - لم تسمه - قوله إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغت إسرائيل بالفعل بنواياها وخططها للمضى قدمًا من جانب واحد إذا لم تحصل على رد من حكومة رئيس الوزراء نفتالى بينيت، التى لم يعد يُنظر إليها على أنها مهددة بالحل بسبب الصراع الداخلى بعد أن مررت الميزانية.

 

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد أغلق القنصلية فى عام 2019، بعد أن اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة ودمج خدماتها مع القنصلية.

 

وكان الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بأن يعيد فتح القنصلية التى أغلقها ترامب فى القدس الشرقية. وتسبب هذا الأمر فى خلاف شديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مدار الأشهر الماضية.

 


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فلسطين

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القدس

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