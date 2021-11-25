قبل ساعات من الحفل.. قناة NBC الأمريكية تعرض فيديو عن افتتاح طريق الكباش

كتبت ريم عبد الحميد

إشادات استباقية، وحالة من الترقب تشهدها وسائل الإعلام العالمية انتظاراً لحفل افتتاح طريق الكباش، وسط توقعات بتقديم حدث يفوق في إبهاره موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في العام الماضي.



وتشهد احتفالية الليلة، والمقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام، وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.



وقبل ساعات من انطلاق الحفل، عرضت قناة NBC news الأمريكية تقريرا على شاشتها عن الافتتاح المرتقب لطريق الكباش بالأقصر اليوم، تضمن مقاطع من الفيديو الترويجى لوزارة السياحة والآثار المصرية للحدث المرتقب، وقالت إن طريق الكباش يبلغ طوله نحو ميلين، وعرضه 250 قدما ويربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر.



من ناحية أخرى، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إنه من المتوقع أن ينعش عرض افتتاح طريق الكباش السياحة فى الأقصر بعد أن تسببت جائحة كورونا فى إغلاق السفر الدولى العام الماضى، حيث أعلنت الفنادق فى المدينة اكتمال الحجز بها لأول مرة منذ شهور، وذلك بفضل الحدث.



وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت على مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ14 عامودا بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـطريق الكباش.