فيتنام تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" مقدمة من الأرجنتين

هانوى أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية الفيتنامية، وصول دفعة مكونة من 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" إلى مطار نوى باى الدولى فى العاصمة هانوي، والتى تبرعت بها الحكومة الأرجنتينية إلى فيتنام.

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية، بأن السفير الأرجنتينى فى فيتنام لويس بابلو ماريا بلترامينو، حضر حفل التسليم إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة الفيتنامية ووزارة الخارجية والمعهد الوطنى للصحة والأوبئة.

كما أضافت الوكالة الفيتنامية، أنه نظرًا للتطورات المعقدة لوباء "كورونا" فى فيتنام وكذلك فى العالم، فإن تبرع الأرجنتين باللقاح يعد لفتة مهمة للغاية، تعكس أهمية الشراكة الشاملة بين البلدين، والدعم العملى من جانب الأررجنتين إلى فيتنام فى جهودها لتسريع عملية التطعيم ووضع الوباء تحت السيطرة قريبًا.