اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فيتنام تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" مقدمة من الأرجنتين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:04 ص
فيتنام تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" مقدمة من الأرجنتين لقاح أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا
هانوى أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية الفيتنامية، وصول دفعة مكونة من 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" إلى مطار نوى باى الدولى فى العاصمة هانوي، والتى تبرعت بها الحكومة الأرجنتينية إلى فيتنام.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية، بأن السفير الأرجنتينى فى فيتنام لويس بابلو ماريا بلترامينو، حضر حفل التسليم إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة الفيتنامية ووزارة الخارجية والمعهد الوطنى للصحة والأوبئة.

 

كما أضافت الوكالة الفيتنامية، أنه نظرًا للتطورات المعقدة لوباء "كورونا" فى فيتنام وكذلك فى العالم، فإن تبرع الأرجنتين باللقاح يعد لفتة مهمة للغاية، تعكس أهمية الشراكة الشاملة بين البلدين، والدعم العملى من جانب الأررجنتين إلى فيتنام فى جهودها لتسريع عملية التطعيم ووضع الوباء تحت السيطرة قريبًا.

 


فيتنام

أخبار فيتنام

500 ألف جرعة

لقاح أسترازينيكا

الأرجنتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة