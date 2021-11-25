فوز 12 مرشحاً بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2021-2025

كتب – إسلام سعيد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرف اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية، والتي أجريت اليوم الخميس طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بفوز 12 مرشحاً من بين 20 شركة من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا للمنافسة منذ فتح باب الترشيح سبتمبر الماضى.

وفاز بعضوية الدورة الجديدة لمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية 2021- 2025 على جميع مقاعد الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كل من المهندس أشرف ابراهيم الجزايرلى والمهندس محمد طارق توفيق، والدكتور محمد عبدالحميد الشافعى، ابراهيم صبحى الامبابى، أحمد السيد الفندي، محمد أيمن قرة، المهندس أحمد حسنى العيوطى، المهندس محمد عمر الدماطي، محمد صالح باشنفر، محمد جمال الدين شكرى، محمود عبداللطيف بزان، وسعيد علي بدر. وصرح محمود البسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، أن انتخابات الغرفة شهدت أعلى نسبة مشاركة لأعضاء الجمعية العمومية من بين غرف اتحاد الصناعات منذ بداية الانتخابات وحتي الخميس 25 نوفمبر 2021، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس جهود الغرفة في تحقيق نقلة نوعية وطفرة فى مستوى وجوهر الخدمات التى يتم تقديمها للأعضاء من كافة المنشأت الغذائية والتى تلبى رغباتهم واحتياجاتهم بجانب التفاعل والتواصل المستمر مع الأعضاء للتعريف بالخدمات الجديدة.

وأكد المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة في انتظار اكتمال باقي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا ليتم تشكيل هيئة المكتب وبدأ الدورة الجديدة للمجلس ومدتها 4 سنوات.

يذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، يتكون من 15 عضوا، حيث تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.