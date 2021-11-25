عمومية نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2020 بفائض 621 مليون جنيها.. صور

كتبت آية دعبس

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2020 والموازنة التقديرية للعام الجارى 2021، وذلك بعد استماع الحضور إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2020، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض تاريخى فى صندوق المعاشات بحوالى 621 مليون جنيهًا تقريبا، والذى حقق فائضا، للعام الثالث على التوالى بعد أن حقق العام قبل الماضى 178 مليون جنيها، وفائض العام الماضى 365 مليون جنيها بعد أن كان يحقق عجزا فى الفترات السابقة، مشيرا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا 620574125 جنيها، حيث بلغت إيراداته 2001832332 جنيها بنسبة زيادة 16%عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 1381258207 جنيها بنسبة زيادة 1.6% عن عام 2019.



الجمعية العمومية

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "ناصر" إلى أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغ 571.06 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة 2,754 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 797,02 مليون جنيها.

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2020 فائضا حوالى 69 مليون جنيها، مشيرا إلى أن إيراداته بلغت 114,74 مليون جنيها، بنسبة زيادة 20% عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 45,37 مليون جنيها بانخفاض بنسبة حوالى 30% عن عام 2019، موضحا أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 64,92 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة للصندوق 319,46 مليون جنيها، فى حين بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 302,16 مليون جنيها.

وأوضح "ناصر" أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضا، مقداره 38830009 جنيها فى عام 2020، حيث بلغت إيراداته 221,1 مليون جنيها، بزيادة 22,5% عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 182,26 مليون جنيها، بنسبة زيادة 1,6% عن عام 2019، مشيرا إلى أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق 644,54 ألف جنيه، فيما بلغت الأصول المتداولة 22,96 مليون جنيها، كما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 115,89 مليون جنيها.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحا أن المبالغ النقدية لدى البنوك بلغت 1,283 مليون جنيها، وتم صرف إعانات بمبلغ 189,21 ألف جنيه، فيما بلغ عائد الودائع 73,70 ألف جنيه.

وفى استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2021، أوضح المهندس محمد ناصر، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالى مليار و800 مليون جنيها إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالى مليار و520 مليون جنيها، ليحقق فائضا متوقعا 281 مليون جنيها تقريبا.

وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار "ناصر" أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالى 108 مليون و281 ألف جنيه ومصروفات متوقعة بحوالى 53 مليون جنيه ليحقق فائضا متوقعا 55 مليون جنيه تقريبا.

وأشار أمين الصندوق، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تقدر بحوالى 240 مليون و 240 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تقدر بحوالى 232 مليون و 602 ألف جنيه ليحقق فائضا متوقعا حوالى 7مليون و638 ألف جنيه.

وفى نهاية كلمته أشاد المهندس محمد ناصر بالجهود المبذولة من المجلس الحالى لتحويل العجز فى ميزانية النقابة إلى فائض نتيجة تضافر جهود مجلس النقابة، مشيرا إلى أن المجلس الحالى استلم النقابة بها عجز 222 مليون جنيه وخلال السنوات الثلاثة السابقة استطاع المجلس تحويله إلى فائض وصل إلى 621 مليون جنيه عام 2020 .