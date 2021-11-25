عاهل السعودية يشيد بعلاقات المملكة مع روسيا

أنس حبيب

قال الملك سلمان، خادم الحرمين، فى بيان ألقاه، بالنيابة عنه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك رئيس اللجنة المركزية للحج، أن بلاده لديها علاقات تاريخية وطيدة مع روسيا الاتحادية، وقد شهدت مؤخرا قفزات نوعية، وفقا لما نشره موقع سى ان ان.

وجاءت تصريحات الملك فى اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامى"، ويعقد بمدينة جدة، بمشاركة لفيف من المفكرين والعلماء من روسيا وعدد من الدول الإسلامية.

وجاء في كلمة الملك سلمان، أن "المملكة تؤكد على أهمية هذا الاجتماع الإستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سُبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب".

وقال الأمير فيصل، إن العلاقات السعودية-الروسية تجاوزت عامها الخامس والتسعين٫ وتنوعت العلاقات بين ثقافية٫ عسكرية٫ واقتصادية٫ مضيفا أن المملكة وروسيا يتفقان فى العديد من المبادئ٫ أهمها احترام الجوار وسيادة كل دولة.

وتابع بالقول: "لقد أظهرت التحديات الأخيرة التي تواجه عالمنا أننا جميعاً في مركب واحد، فلا توجد دولة أو منطقة في معزل عمّا يدور في العالم، وينطبق ذلك على النزاعات السياسية وانتشار الأوبئة والركود الاقتصادي والتغير المناخي، بالإضافة إلى العديد من الأحداث والكوارث العالمية الأخرى، ومن هذا المنطلق تدعو المملكة دول مجموعة الرؤية لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات من أجل الخروج بأقل الأضرار التي قد تؤثر في مستقبل شعوبنا، حتى نصل سوياً إلى بر الأمان".