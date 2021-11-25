ضبط متهم بالتعدى على موظفة أثناء استقلالها سيارة أجرة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى اللفظى والجسدى، بإحدى السيدات حال استقلالها سيارة أجرة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى اللفظى والجسدى، بصاحبة الحساب "الشاكية" (موظفة بإحدى شركات الدعايه والإعلان - مقيمة بمحافظة القاهرة)، حال استقلالها سيارة أجرة، وتوجهها لمحل عملها وحدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب ذلك تمكن المتهم من الفرار من محل الواقعة.

بإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم، وتبين أنه ( شخص "له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعه على النحو المشار إليه، بأقوال المبلغة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.