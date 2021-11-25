ضبط كميات من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان‎‎

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان اليوم، الخميس، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم والمطاعم داخل مدينة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة والمجمدة والكبد غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة جميع الكميات المضبوطة والتحفظ عليها مع تحرير محاضر المخالفة اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين بمعرفة النيابة المختصة

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الرقابة والمتابعة على جودة وصلاحية المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.