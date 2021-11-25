ضبط صاحب مستودع بوتاجاز استولى على 72 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1353) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (5 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3,1 طن "مقطعات لحوم – كبدة – أسماك مدخنة "رنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (1,2 طن "أسماك مجمدة" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (36,41 طن "أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى , 19090 عبوة سلع غذائية وغير غذائية بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك والإستخدام الآدمى , وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن الشركة لتعبئة وتوريد السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (25 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع دقيق "بدون ترخيص") بمحافظة البحر الأحمر.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية) وبحوزته (1 طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص ربطاً على المخابز ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بقيمة مالية "6200" جنيها)، وضبط (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز – بمحافظة بنى سويف ) لتجميعه (535 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم .. للإتجار بها فى السوق السوداء وغير مثبتة بالدفتر الخاص بالمستودع .. قدرت بقيمة مالية "72225" جنيها) وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

ونجحت الجهود في ضبط (89860 عبوة وقرص "منشطات جنسية" غير مطابقة للمواصفات الصحية ومدون عليها بيانات وأسماء وعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" , 1,650 طن "مستلزمات إنتاج ومواد فعالة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، 5000 عبوة فارغة بدون بيانات – 12 ماكينة "أدوات إنتاج وتعبئة" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأدوية والمنشطات الجنسية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (12048 قطعة غيار سيارات "تيل فرامل – زيوت سيارات – فلاتر" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة البحر الأحمر.

ونجحت الجهود في ضبط (13080 عبوة "خمور" مهربة جمركياً بدون مستندات"مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الخمور) بمحافظة البحر الأحمر، وضبط (7,22 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مدشة لتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية، وضبط (2 طن "أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة سوهاج.