ضبط سائق متهم بقتل طفلة بعد فشله فى الاعتداء عليها داخل منزله بالبحيرة

كتب كريم صبحى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل طفلة فى البحيرة، وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بتغيب طفلته (سن 9) عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات وعدم عودتها للمنزل.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده إلى قيام (سائق – مقيم بدائرة المركز) باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بحجة إعطائها شىء لوالدتها، وحاول التعدى عليها، إلا أنها قامت بالصراخ فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، عقب ذلك قام بوضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه، لحين التخلص من الجثمان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن مكان إخفاء الجثمان "أعلى سطح مسكنه"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.