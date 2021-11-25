ضبط تشكيل عصابى وراء سرقة 23 دراجة بخارية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي مكون من شقيقين و3 من عملائهما تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية بأبو النمرس، واعترفوا بسرقة 23 دراجة بخارية تم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شقيقين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الأقفال وتشغيلها بقطع الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضطبهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (23) واقعة ، كما أرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما سيئ النية (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالجيزة) ، وقد أمكن ضبطهم والدراجات النارية المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.