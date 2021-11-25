اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى وراء سرقة 23 دراجة بخارية فى الجيزة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:38 ص
ضبط تشكيل عصابى وراء سرقة 23 دراجة بخارية فى الجيزة ضبط- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي مكون من شقيقين و3 من عملائهما تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية بأبو النمرس، واعترفوا بسرقة 23 دراجة بخارية تم ضبطها،  وحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شقيقين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الأقفال وتشغيلها بقطع الأسلاك"  مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضطبهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (23) واقعة ، كما أرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما سيئ النية (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالجيزة) ، وقد أمكن ضبطهم والدراجات النارية المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة،  وتولت النيابة التحقيق.


تشكيل عصابى

سرقة الدراجات البخارية

أبو النمرس

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة