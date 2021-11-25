ضبط المتهم بالاستعراض والتصوير بسلاح فى صفط اللبن

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، قيام شخص يحمل بندقية خرطوش بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول صورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص يحمل بندقية "خرطوش" بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.