ضبط المتهم بالاستعراض والتصوير بسلاح فى صفط اللبن

كشفت اجهزة الامن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، قيام شخص يحمل بندقية خرطوش بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول صورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص يحمل بندقية "خرطوش" بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه بالصورة ( عامل - مقيم بدائرة لقسم) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة المنشور، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى (بندقية خرطوش)، وأضاف بأن السلاح خاص بصديقه (تاجر- مقيم بدائرة القسم)، وقيامه بإستعارته منه للتصوير، وتم ضبط الأخير وأقر بملكيته للسلاح وقدم ترخيص سلاح بإسمه.
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وسحب تراخيص السلاح.
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