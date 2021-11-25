اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بالاستعراض والتصوير بسلاح فى صفط اللبن

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:52 ص
ضبط المتهم بالاستعراض والتصوير بسلاح فى صفط اللبن حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت اجهزة الامن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، قيام شخص يحمل بندقية خرطوش بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول صورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص يحمل بندقية "خرطوش" بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة. 

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه بالصورة ( عامل - مقيم بدائرة لقسم) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة المنشور، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى (بندقية خرطوش)، وأضاف بأن السلاح خاص بصديقه (تاجر- مقيم بدائرة القسم)، وقيامه بإستعارته منه للتصوير، وتم ضبط الأخير وأقر بملكيته للسلاح وقدم ترخيص سلاح بإسمه. 
 
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وسحب تراخيص السلاح.
 

 

 


سلاح

أسلحة

حوادث

الاستعراض بسلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة