صور.. 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مركب نيلى بمنطقة المعادى

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بـ 5 سيارات و2 لانش إطفاء للسيطرة على حريق فى مركب نيلى بمنطقة كورنيش النيل بالمعادى، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بنطاق كورنيش النيل، لتسيير حركة السيارات اثناء قيام سيارات الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بإحدى المراكب النيلية بمنطقة المعادى، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وجار السيطرة على الحريق.



حريق مركب نيلية



حريق مركب



اطفاء 2



حريق 2



اطفاء



سيارات الاطفاء



حريق المعادى



حريق مركب المعادى