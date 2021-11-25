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صور.. الرئيس السيسى يتفقد وحدة صحة الأسرة بقرية الشهامة فى أسوان

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:32 م
صور.. الرئيس السيسى يتفقد وحدة صحة الأسرة بقرية الشهامة فى أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد وحدة طب أسرة قرية الشهامة بأسوان
كتب - محمد عطية

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وحدة طب أسرة قرية الشهامة والمدرسة الابتدائية والإعدادية التى تم إحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية.

وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وإنشاء مكتب بريد، كما جارى الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان، وتابع الإجراءات والخدمات المقدمة للأهالي والمواطنين بالمناطق التي تضررت من السيول، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، وذلك في إطار نشاط وجهود مبادرة "حياة كريمة".

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الرئيس السيسي يتفقد وحدة صحة الاسرة بقرية الشهامة

 

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حديث الرئيس السيسي مع المواطنين في قرية الشهامة بأسوان

 

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الرئيس السيسي يستمع لأهالي أسوان

 

 

 


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