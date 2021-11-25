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صحيفة هندية: مصر تكشف للعالم عن طريق الكباش فى احتفال رائع

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:51 ص
صحيفة هندية: مصر تكشف للعالم عن طريق الكباش فى احتفال رائع افتتاح طريق الكباش اليوم
كتبت ريم عبد الحميد

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احتفت صحيفة "ريبابلك ورلد" الهندية بالافتتاح المقرر مساء اليوم، الخميس، لطريق الكباش فى الأقصر، وقالت إن مصر قررت أخيرا أن تكشف رسميا عن طريق الكباش للعالم فى احتفال رائع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسار سيتم افتتاحه فى مدينة الأقصر بعد عدة إصلاحات وكذلك عمليات الإخلاء، مشيرة إلى أن السلطات المصرية وجهت دعوات مفتوحة لعدد من السفارات الأجنبية والشخصيات البارزة لحضور الحفل.

وقالت الصحيفة إن طريق الكباش يقع بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر الذى تم اكتشافه فى مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل أبو الهول المميزة ومنحوتات رأس الكبش على كلا الجانبين. ويبلغ طول الطريق 1.7 ميلا وعرضه حوالى 250 قدم. وأشارت، نقلا عن تقارير محلية، إلى أن مصر خططت لاحتفال بالحدث الذى سيشهد عرضا مذهلا  يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية فى إبريل الماضى. وسيكون هناك عرضا تاريخيا يبدأ فى معبد الأقصر ويختتم فى الكرنك.

 ولفتت الصحيفة إلى أن عملية تجديد الطريق هى واحدة من المبادرات العديدة التى قام بها المسئولون المصريون لإحياء السياحة المصرية بعد أزمة كورونا.

يعود طريق الاحتفالات إلى قبل أكثر من خمسة آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة "الأقصر حالياً" طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه عليه القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، بالتزامن مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز "طريق الكباش" يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية (آخر أسر عصر الفراعنة).


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