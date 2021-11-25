صحيفة لبنانية: مصر تبذل جهودها تأكيدا لحرصها على أمن واستقرار لبنان

أ.ش.أ

نوهت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم بجهود مصر في دعم لبنان، حيث سلطت الضوء على تحركات السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي ولقاءاته مع كبار المسئولين بالدولة تأكيدا على حرص مصر على أمن واستقرار البلاد.

وأكدت الصحيفة ،في عددها الصادر اليوم، أن مصر أظهرت حرصها على لبنان وأمنه واستقراره، كما على أمن واستقرار كل منطقة المشرق العربي، وتحرّكت في الآونة الاخيرة لتعزيز التفاهم بين اللبنانيين، وترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان على كل المستويات بما يجنب البلاد أي توترات يمكن أن تحصل في أي مجال، وخصوصا أن مصر التي تقف الى جانب الشعب اللبناني تعتبر أن الأزمة في لبنان باتت تهدد بمخاطر كبيرة جدا على هذا البلد، وبالتالي لا بدّ من إرادة لبنانية جامعة على التصدي لها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها " إن تحركات السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي خلال الأيام الماضية تعكس تقدير مصر لكل الجهود الرامية الى احتواء الأمور والتهدئة، وتهيئة المناخ لحوارات سياسية أفضل ولتقارب وجهات النظر بما يؤدي الى انهاء التحدّيات الرئيسية ".

وكان السفير ياسر علوي قد التقى الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأحد الماضي، كما التقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أيام ضمن سلسلة من اللقاءات شملت وزراء وقيادات سياسية على مدار الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارات تضمنت تأكيد للمسؤولين في لبنان دعم مصر القوي للحكومة واستمرار عملها، والتأكيد على واجب الحفاظ على المؤسسات في لبنان وفي مقدمها الحكومة.

واستطردت الصحيفة نقلا عن مصادرها قائلة: "إن الدبلوماسية المصرية ترى ضرورة ملحة في تغيير الوضع الصعب القائم الذي يقلق مصر على شقيقها الأصغر لبنان، مؤكّدة أنّ مصر، تسعى، وستسعى لتحرّك جادّ يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني.